Volley Bergamo 1991 il 6 settembre a Treviglio il primo test contro Novara

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) I motori sono già caldi: al ritmo di due sedute di lavoro giornaliere, la stagione 2024/25 delè già entrata nel vivo, con la preparazione fisica precampionato che prosegue spedita. Sedute pesi,e lavoro in piscina, tutte le mattine agli ordini del preparatore atletico Luca Rossini, sono ospitati dal Centro Sportpiù di via San Bernardino, mentre il pomeriggio la squadra si mette a disposizione di Carlo Parisi e Marcello Cervellin per il lavoro tecnico nella palestra di via Flores, nel quartiere di Celadina. Dove le porte sono aperte al pubblico dalle 17 circa, da lunedì a venerdì (ad eccezione del mercoledì).