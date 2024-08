The Monkey | il teaser del nuovo horror firmato Neon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024)ha pubblicato il primodi The, l’attesissimo adattamento di Stephen King che vede la collaborazione dello studio con Osgood Perkins, regista di Longlegs, la cui uscita nelle sale è prevista per il 21 febbraio 2025. L’uscita delsegue l’ uscita da record del filmsoprannaturale con Maika Monroe e Nicolas Cage Longlegs , che è il film con il maggiore incasso nella storia di, con oltre 90 milioni di dollari negli Stati Uniti. Con Theo James in un doppio ruolo, Theè incentrato sui fratelli gemelli Hal e Bill che, dopo aver scoperto il vecchio giocattolo a forma di scimmia del padre in soffitta, iniziano a vedere una serie di morti raccapriccianti che si verificano tutt’intorno a loro. I fratelli decidono di buttare via la scimmia e andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni.