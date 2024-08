Ternana | la priorità è sfoltire l’organico In entrata sei giocatori sul taccuino del ds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)la rosa e chiudere il capitolo relativo alla rimodulazione dei contratti onerosi tra i quali è rimasto in sospeso quello del difensore Marco Capuano. Sono queste leper il diesse Carlo Mammarella e il dg Diego Foresti perché solo dopo la loro risoluzione lapotrà dedicarsi alle operazioni di mercato inper completare e razionalizzaredella prima squadra. Tra i partenti figurano i centrocampisti Jakub Labojko e Mohamed Cissè, l’attaccante Pietro Rovaglia e il difensore Luka Bogdan. Per quest’ultimo potrebbe profilarsi l’ipotesi di un ritorno alla Salernitana, squadra con cui il croato ha ottenuto la promozione in Serie A nella stagione 2021/2022. Il club campano è alla ricerca di due difensori e tra i profili attenzionati ci sarebbe pure quello di Bogdan, legato allada un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.