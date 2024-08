Tassa di soggiorno dove si paga il contributo più alto per pernottare | la mappa dei costi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, Firenze, Palermo, Milano, Napoli città che vai,diche paghi. In linea di massima, per gli hotel ogni stella vale un euro. Ma non sempre: più l’alloggio è chic e la località gettonata e più ladipuò diventare salata. Si tratta di una voce che può pesare anche in maniera significativa sul costo finale di una vacanza. Si ipotizzi una famiglia di quattro persone che soggiorna per una settimana in un comune in cui ladiè di 5 euro. Per questi vacanzieri il conto dare per ladisarà pari a 140 euro. Di seguito un monitoraggio sull’ammontare delladiin alcune note località. Come funziona ladiLadivenne introdotta della legge sul federalismo fiscale municipale del 3 marzo 2011. La materia è normata dal Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, articolo 4.