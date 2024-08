Tamburi e meditazione dal Giappone all’Italia l’arte dei Munedaiko

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Antiche tradizionisi,e filosofia esistenziale, disciplina del corpo e della mente, ritmi indiavolati su, percussioni e strumenti di assoluto fascino. Vive nel cuore delle Marche in provincia di Pesaro e Urbino a Colbordolo, una cittadina di 294 abitanti, il Trio dei, tre fratelli di originese, Mugen, Naomitsu, Tokinari Yahiro, illustri depositari deldel Taikose, tra gli otto figli di una famiglia di artisti, maestri e intellettuali nipponici che hanno scelto il nostro Paese per vivere e lavorare. In scena a torso nudo, i giovani interpreti ‘colpiscono’ gli strumenti alternando silenzi a ritmi irrefrenabili e pirotecnici, scatenando deliri musicali contagiosi.