Sin Slayers | Reign of the 8th ritorna su Steam

(Di martedì 13 agosto 2024) Oggi è un momento emozionante per gli appassionati di giochi di ruolo e roguelike perché Sinof the 8th fa il suo grande ritorno su. Il gioco è tornato con più contenuti, vari miglioramenti e l’impegno di risarcire tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco originale, con una chiave di gioco gratuita per la nuova versione migliorata. Questo gioco di ruolo oscuro e grintoso invita i giocatori a immergersi in un mondo avvolto dalle tenebre e brulicante di sfide mostruose, dove le vostre scelte determineranno il destino del vostro gruppo e del mondo. Sinof the 8th offre una miscela unica di combattimenti a turni, esplorazione procedurale e un livello di difficoltà dinamico rischio-ricompensa incapsulato nel Sin-o-Meter, la scala che mostra quanto peccato ha commesso il vostro gruppo e quanto distorce il mondo intorno a loro.