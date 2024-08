Serie A campagna contro la pirateria in occasione delle prime due giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Indella 1ª e 2ª Giornata dellaA ENILIVE 2024/2025, la LegaA promuove, per la quinta stagione, la propriadi sensibilizzazionelaaudiovisiva “#STOPIRACY – LAUCCIDE IL CALCIO”“. Inizia così la nota ufficiale della LegaA, che in vista dell’inizio della nuova stagione ha annunciato azioni per “contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi“. “Nel pre-gara di tutte le partite del prossimo Campionato – si legge – sarà trasmesso sui maxischermi il video spot della#STOPIRACY – LAUCCIDE IL CALCIO, mentre indegli incontri della 1ª e 2ª Giornata in televisione andrà in onda una clip dedicata all’iniziativa prima del fischio d’inizio“.