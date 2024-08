Salerno tifosi in festa ma non per tutti | auto scassinate all’Arechi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 agosto 2024) Mentre lo Stadio Arechi si riempiva di cori e applausi durante la sfida tra Salernitana e Spezia, fuori dal campo alcunihanno vissuto una serata decisamente amara. Al termine del match, che ha visto le emozioni esplodere sugli spalti, alcuni sostenitori granata si sono trovati di fronte a una spiacevole sorpresa: le loro, parcheggiate nelle vicinanze dello stadio, erano state prese di mira dai ladri. La gioia per la partita si è trasformata in rabbia e frustrazione quando i proprietari hanno scoperto i segni evidenti di scasso sui loro veicoli. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato. Da tempo, infatti, il fenomeno dei furti e dei danneggiamenti nei dintorni dello stadio è una preoccupazione crescente per i, che ormai vivono l’incubo di poter trovare la propriavandalizzata al ritorno da ogni partita.