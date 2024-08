Non fatelo si può morire È allarme in Italia per la folle ‘moda’ dell’estate | da dove si lanciano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Èper la pericolosissima moda. Qualche anno fa giovani incoscienti si divertivano a lanciare sassi dal cavalcavia con conseguente a volte fatali per i malcapitati guidatori. Adesso, invece, come riporta il Giorno, si fa strada tra i giovani una sorta di rito di iniziazione, o una prova di coraggio o magari l’occasione di un selfie da postare sui social: ma si tratta di un’attività le cui conseguenze potrebbero essere drammatiche. In sostanza i ragazzi si tuffano nelle acque del lago di Como da grandi altezze, cioè dal bordo della strada, da cavalcavia o ponti. Si tratta di una vera e propria moda che sta spopolando da quelle parti nonostante gli appelli alla prudenza. Alberto Guglielmo, 49 anni, responsabile degli Opsa, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa lecchese di cui fa parte da 30 anni, ha lanciato l’