Luca Barbarossa in provincia di Latina per la presentazione del libro Cento storie per cento canzoni

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 16 agosto, nella suggestiva piazzetta Lanzuisi di San Felice Circeo, il cantautore romanopresenterà il suoper” nell’ambito della rassegna “Incontri a Borgolago”.ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera musicale, accompagnato da figure come lo scrittore GianCampagna e il vicesindaco Luigi Di Somma. Un viaggio tra musica e memoria Ildinon è solo una raccolta di aneddoti e, ma un vero e proprio viaggio nel mondo musicale che lo ha formato come artista. Da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti ai Beatles, l’opera è una celebrazione delleche hanno segnato intere generazioni.descrive il suocome una “valigia musicale”, un baule pieno di ricordi e melodie che lo accompagnerebbero in un ipotetico viaggio improvviso.