Le ragioni del successo di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Precondizione per la decifrazione della destra al potere è risolvere la questione dei suoi rapporti con il fascismo, su cui in prima battuta durante la campagna elettorale – e anche dopo – si è concentrato il fuoco di fila delle opposizioni, soprattutto da parte di politici, giornalisti e intellettuali. Infatti, se FdI fosse collegabile direttamente al fascismo sarebbe di semplice interpretazione: ma il fascismo si rivelerebbe in tal caso un’ideologia e una forma politica di ben lungo corso, capace di passare attraverso una devastante sconfitta politico-militare e anche attraverso settanta e più anni di democrazia.