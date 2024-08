La vendemmia al tempo della crisi | Ma la produzione è in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)anticipata per via delle alte temperature, ma anchetra le più difficili degli ultimi decenni per via di unamai vista: da un lato la contrazione dei consumi, dall’altro il prezzo dell’uva di gran lunga al di sotto dei costi di, che sono bruscamente aumentati. Eppure, Confagricoltura Emilia Romagna prevede un aumento del dieci per centorispetto allo scorso anno e guarda, è il caso di dirlo, al bicchiere mezzo pieno. Mentre i primi dati reali si potranno avere quando tante aziende vitivinicole avranno iniziato are i primi grappoli d’uva bianca da dedicare alla base per i vini spumanti. In campagna tante le varianti che derivano dall’altitudine, dalle temperature dei prossimi giorni e dalle precipitazioni.