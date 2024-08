Incidente mortale in Valle d’Aosta | motociclista 68enne di Arezzo perde la vita

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 13 agosto 2024) Tragedia sulla strada statale 26 della, dove unstradale ha causato la morte di un. La vittima è Marcello Orlandi, 68 anni, residente nella provincia di. L’è avvenuto nei pressi del lago Verney, nel territorio comunale di La Thuile. Lo scontro, che ha coinvolto un motociclo e una utilitaria Opel, si è verificato mentre il conducente dell’auto stava svoltando per fermarsi in una piazzola. Orlandi, che era impegnato in un sorpasso, è stato sbalzato dalla moto per almeno 10-15 metri, riportando ferite gravissime. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per consentire i soccorsi e i rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in direzione Colle del Piccolo San Bernardo.