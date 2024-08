Il nostro mare soffre Prese d’assalto le piscine di ristoranti e alberghi | È l’effetto mucillagini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) I bagnini riminesi lo chiedono da anni: "Fateci realizzare lein spiaggia". E anche il sindaco, dopo il ritorno dellein Adriatico, ha già messo le mani avanti. "Dobbiamo risolvere i problemi del– ha ribadito in questi giorni Jamil Sadegholvaad – e pensare, sempre di più, a giochi d’acqua e". Ci vorrà tempo, per rompere il ’tabù’ dellein spiaggia e convincere la Soprintendenza ad autorizzare le strutture. Nel frattempo, sempre più riminesi (e anche i turisti) si ’tuffano’ nellein città e nei paesi vicini per farsi un bagno. Al Garden, da settimane, la piscina esterna è praticamente sempre piena. È diventato difficile, in questi giorni, trovare un posto nello stabilimento del Grand Hotel, dotato di piscina in spiaggia.