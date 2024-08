Ecco la nuova velostazione | Riqualificato lo spazio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Sarà presto inaugurata ma da ieri è già operativa ladi Castel Bolognese. La struttura, predisposta per ospitare oltre 120 cicli, con unailluminazione, la predisposizione per la ricarica elettrica delle biciclette e un nuovo impianto di videosorveglianza, è costata circa 220mila euro, somma per la quale la Regione ha coperto il finanziamento per circa il 40% della spesa complessiva. "Una bella soddisfazione – secondo Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese – se penso a com’era quell’area: unodegradato, angusto e buio, con pensiline vecchie e mal tenute, certamente unonon sicuro che oggi invece si presenta molto più luminoso, accessibile, bello e ampio". Un passo in avanti quindi in direzione di una mobilità sempre più sostenibile, come da programma dell’amministrazione da poco rieletta alla guida del comune sulla via Emilia.