Care concittadine e cari concittadini del litorale Domizio è tempo di liberare il nostro Mare

(Di martedì 13 agosto 2024) Mondragone. Qualche giorno fa i balneari hanno inscenato in tutt’Italia (anche a Mondragone?) uno sciopero, che sarebbe più corretto definire “serrata” per non svilire una nobile parola che da 120 anni accompagna le lotte del mondo del lavoro. E nello stesso giorno il Fatto Quotidiano ha pubblicato un interessante articolo dal titolo: “La spiaggia sta finendo, ne restano solo 120 Kmq”. Un articolo che cita la situazione del “negato” lungo la Domiziana e accenna anche alla battaglia che l’AMBC in solitaria porta avanti da anni: https://www.facebook.com/groups/767310739974414/posts/7602263013145785/?rdr. Di quella giornata ci resta soprattutto la splendida iniziativa dei Radicali Italiani: https://www.instagram.com/reel/C-ck-Retayd/.