Boom dei consumi stop agli sprechi d’acqua

(Di martedì 13 agosto 2024)all’uso dell’acqua per lavare l’auto, riempire la piscina o annaffiare le ortensie. La sindaca Barbara Franchi ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che prescrive "l’uso dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica esclusivamente per le necessità domestiche, alberghiere e zootecniche, vietando il prelievo dalla rete idrica potabile per qualsiasi altro uso". I trasgressori potranno subire sanzioni dai 25 ai 500 euro. Il Comune ha anche disposto contestualmente la chiusura di alcune fontane pubbliche. Nessuna emergenza, per il momento, ma un segnale di prudenza nel momento più critico dell’anno per l’acquedotto comunale. Più che la siccità, a mettere sotto pressione la rete è ilturistico. La calura del fondovalle e il ponte di Ferragosto hanno fatto segnare il pienone nelle strutture ricettive e nella case di villeggiatura.