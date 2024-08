Ascolti tv 12 agosto | il mistero di Amendola sfida le risate di Zelig

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) Lunedì 122024 in televisione va in onda il palinsesto estivo dei canali più amati. Sono finite le Olimpiadi di Parigi 2024, e con loro le seguitissime dirette di Rai 2. Rai 1 affronta il caldo estivo mandando in onda Nero a Metà 3, con Claudio, che interpreta l’ispettore Claudio Guerrieri, alle prese con le sue indagini e affiancato dal giovane collega Malik Soprani. Rai 3 si affida invece alle magiche immagini dei documentari di Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 va in onda un film cult degli anni ’80, Ufficiale e gentiluomo, con un indimenticabile Richard Gere. Canale 5 punta invece sulla leggerezza e sullecon. In aggiornamento dalle 10:00