Artena la montagna fa a fuoco | paura e famiglie evacuate

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono continuate tutta la notte le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei Vigili deldel vasto incendio presso il comune di, iniziate ieri verso le 17 circa. In via precauzionale erano state allontanate due nuclei familiari dalle proprie abitazioni data la vicinanza delle fiamme. La sala operativa inoltre, ha inviato questa mattina alle 6 anche il Dos per la gestione dei lanci da parte dei mezzi aerei, sul posto anche la Protezione civile, i carabinieri e il sindaco. “Vi invito alla massima precauzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti” ha detto la sindaca, Silvia Carocci. Il vasto incendio della cima delladella Civita è iniziato nel pomeriggio di ieri e si è propagato nella vasta zona boschiva didei Piani della Civita. Tutto è partito da diversi focolai probabilmente dolosi.