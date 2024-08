Aggredito per una foto a Geolier | cosa è successo in discoteca a Porto Cervo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) L’estate è tempo di vacanze e relax, ma anche di musica e concerti. Quale occasione migliore, tra serate di danze e divertimento, per incontrare i propri idoli in ambienti insoliti? Così èa un ragazzo palermitano in vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, che, mentre si trovava al Just Me, locale di, ha incontrato il proprio idolo,. Il rapper si trovavo nel locale con il suo staff per una serata come le altre, ma qualdeve essere andato storto. Sembra infatti che il ragazzo, volendogli fare una, abbia tirato fuori il cellulare e in poco tempo sia statoda un buttafuori o da una guardia del corpo del rapper, riportando danni per una prognosi di nove giorni.