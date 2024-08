Achille Lauro il ’rave’ e l’Iliade | Sul palco una nuova visione di me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) L’epopea omerica entra a gamba tesa tra le canzoni del pelide), atteso domani all’Arena della Regina di Cattolica con la sua Summer Fest - A rave before, assaggio estivo del kolossal da palasport Ragazzi madre -, in programma in ottobre a Milano e a Roma. "Ho sempre cercato di creare dei concept musicali legati a determinate epoche o a certi mood", spiega l’eroe di Rolls Royce a proposito di questisotto la luna. "In una stagione tradizionalmente votata al divertimento come l’estate, volevo portare uno spettacolo strano, ibrido, che riprendesse stili e concetti di quel movimento underground anni Novanta di cui in qualche modo ho fatto parte anch’io, vivendolo attraverso mio fratello che ha cinque anni più di me".