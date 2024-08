Violenta una ragazza 16enne a Genova perse le tracce dello stupratore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Doveva essere un pomeriggio tranquillo quello di unache aha incontrato un ragazzo, invitandolo a casa sua per vedere un film. Ma la situazione si è trasformata in tragedia quando il ragazzo, di cui ora si sonole, l’hata. Lei ha avuto la prontezza di confessare tutto alla madre, che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera. Nell’Ospedale, eccellenza ligure, è attivo un centro antiviolenza gestito dal primario Paolo Cremonesi.ta a, il protocollo Subito si è attivato il personale sanitario che, dopo i riscontri medici, ha immediatamente avvisato la polizia. Successivamente sono partite le indagini per risalire all’autore della violenza. Lainvece ha visto attivo subito il protocollo “Codice rosso”.