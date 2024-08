Si chiude al 9 posto l’avventura di Caterina Piatti all’Europeo U18

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si conclude al nonoUnder 18 di Matosinhos, in Portogallo, per. Dopo aver superato brillantemente il Lussemburgo nella prima partita del tabellone per determinare i piazzamenti dal nono al sedicesimo, l’Italia ha battuto la Polonia per 72-52, prendendo in mano le redini del match fin dal primo quarto (24-11 al 10’) per poire definitivamente i conti nella ripresa (60-36 al 30’). Per la lunga scandianese, 6 punti (1/3 da 2, 0/4 da 3, 4/4 ai liberi), 1 rimbalzo, 2 assist e 1 recupero in 19 minuti sul parquet. Nella finale per il nono-decimo, l’Italia ha avuto la meglio sulla Lettonia per 75-60: avanti all’intervallo per 49-33, le azzurre si fanno rimontare (56-48 al 30’) per poire in scioltezza.