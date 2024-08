Ryder Cup 2025 | Brandt Snedeker nominato vice capitano degli Stati Uniti da Keegan Bradley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) IldellaCup, haoggicome uno dei suoicapitani per la 45aCup, che si giocherà dal 26 al 28 settembreal Bethpage Black di Farmingdale, New York.aveva precedentementeWebb Simpson come. “Sono davvero emozionato di poter lavorare insieme al mio caro amico Webb e so che faremo tutto il possibile per aiutaree i giocatori a essere pronti per una grande competizione il prossimo settembre a Bethpage Black”, dichiaradellaCupdel. “Quando ho iniziato a prepararmi per laCup del, ho capito subito cheera la persona che volevo al mio fianco.