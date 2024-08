Rublev-Popyrin oggi in tv | orario canale e diretta streaming finale Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alexeidovrà vedersela con Andreyin occasione delladeldi, sul cemento outdoor nordamericano. Non era l’atto conclusivo che ci si aspettava, ma non si può dire che i due giocatori non abbiano meritato di esserci. Da un lato, l’australiano ha fatto incetta di teste di serie, eliminando nell’ordine Shelton, Dimitrov, Hurkacz e Korda (che non lo era, ma aveva eliminato Zverev). Dall’altro, il russo ha dimostrato che quando i big non ci sono, o comunque non sono al meglio, ad approfittarne è sempre lui. Dopo aver battuto Arnaldi in semi, cerca il secondo titolo ‘Mille’ in stagione dopo Madrid. 1-1 i precedenti, conche ha vinto il più recente, proprio nelsul rosso a Monte-Carlo.