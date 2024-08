Puglia acqua | Occhito sotto i cinquanta milioni di metri cubi stimato per domani lo stop all’uso irriguo Emergenza idrica

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’infa passi da gigante. Nell’immagine tratta da schema diffuso dal consorzio di bonifica di Capitanata la situazione nell’invaso più capiente della regione, la diga di. Ampiamentedididisponibile è concreta la prospettiva di finire nel giro di qualche orai 45, cosa che comporterebbe, secondo le stime, lodi quell’per l’irrigazione. La quota di 45diè quella indispensabile, la riserva, per gli usi umani. La situazione di, per non dire crisi,inè ovviamente analoga per tutti gli altri invasi della regione. L'articolodiperlo proviene da Noi Notizie..