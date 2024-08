Non era mai successo Decisione storica di Sergio Mattarella il dopo Olimpiadi dell’Italia è clamoroso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia può essere contenta per il proprio medagliere alledi Parigi 2024. Gli azzurri hanno eguagliato il risultato di Tokyo 2020 portando a casa 40 medaglie. Di miglior “qualità” però, come ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malagò, perché gli ori sono 12 (due in più), 13 argenti (tre in più) e 15 bronzi. Brucia un po’, ma il medagliere di legno è il più sostanzioso di tutte le squadre in gara, sintomo che i nostri atleti sono stati all’altezza di nazionimente più forti. L’Italia ha infatti guadagnato ben 25 quarti posti, seguita dalla Francia con 19 e poi dagli Stati Uniti con 18 (Nazione che ha complessivamente portato a casa 126 medaglie piazzandosi al primo posto, prima della Cina). Sbirciando anche tra i quinti e i sesti l’Italia è presente, segnale che gli azzurri sono diventati sempre più competitivi, in sempre più discipline.