Morata a Milan TV | Il Milan? Mi hanno convinto subito Adli? Lo ringrazio gesto inaspettato

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il neo attaccante del, Alvaro, ha rilasciato un intervista aTV, dove si presenta ai sostenitori rossoneri e parla di sé: “È stato molto facile per me accettare, soprattutto quando una squadra come ilti dice ‘Vogliamo te e basta’. Nel mondo del calcio nessuna squadra mi aveva dato tanta fiducia e penso che questo si rivedrà in campo. Questa è la sfida più bella e più importante della mia carriera. In questi giorni ho avuto la possibilità di parlare con Kaka, Ibra, Beckham, che miricordato la storia di questa società e tutto quello che è stato scritto a livello europeo e nazionale, non vedo l’ora di poterne far parte“, esordisce lo spagnolo.