Max Payne 1+2 | a pieno regime lo sviluppo del remake

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildei primi due Maxè neldel suo: Remedy rimedia all’assenza dalle scene del moderno noir videoludico Si fa sempre più probabile la possibilità che la prossima grande uscita di Remedy Entertainment consista nelcombinato, ora in, dei primi due Max. Lo scorso ottobre, lo studio finlandese ha annunciato che il progetto era entrato in fase di produzione, per poi passare (come recentemente svelato) alla gestazione vera e propria solo nell’anno attualmente in corso. Ad alzare i veli, come del resto spesso avviene, è stato il recente colloquio trimestrale con gli investitori. Tra una diapositiva e l’altra, gli sviluppatori hanno parlato di una semplice ossatura, ma ben presto a farle compagnia provvederà la carne di uno dei ritorni più attesi di sempre. Vi lasciamo alla fonte.