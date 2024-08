La Russia non ferma l’avanzata di Kiev Cade il mito russo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) E ancora, l’imbarazzo generale della catena di comando, che conla sorpresa dello Stato maggiore e dell’intera, colpita nell’orgoglio proprio laddove ottant’anni fa si svolse il più grande scontro tra carri armati della Storia, con i panzer tedeschi battuti dai T-34 sovietici, cosa che diede a Mosca la fiducia di poter battere i nazisti e alimentò la retorica nazionale sull’invincibilità russa. Basterebbe questo per comprendere quanto il Cremlino sia stato còlto alla sprovvista in una guerra che lentamente, per inerzia o per caparbia, stava invece girando a suo favore. Fino a ieri, infatti, il fattore tempo era dalla parte di Mosca, con l’aggressore che stava costantemente conquistando territorio, logorando le forze ucraine e soverchiandole per numero e per armamenti praticamente in ogni settore.