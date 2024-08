Kate Middleton sembra felice e in salute | il messaggio a sorpresa e il dolore di William

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un dolce sorriso e le congratulazioni al Team della Gran Bretagna che ha portato alta la bandiera durante l’edizione parigina delle Olimpiadi.delizia tutti apparendo aaccanto al maritoin un video dedicato agli atleti e alle atlete che hanno ottenuto un grande successo all’edizione 2024 dei Giochi. Un’immagine che la fa apparire sorridente e innonostante i mesi di fatica e grandevissuti dalla famiglia reale.nel video aUn regalo inaspettato per i fan della famiglia reale e per tutti gli e atleti e la atlete del team Gb che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024.e il principesono apparsi ain un video dedicato agli atleti per congratularsi dei tanti successi ottenuti ai Giochi.