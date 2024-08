Israele a rischio attacco simultaneo di Iran Libano e Iraq

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Perchèè adiYemen e? Scopri cos’è lo scenario “black could”.si trova attualmente in una situazione di massima allerta a causa del timore di unda parte di, Yemen e. Questo scenario, soprannominato “black cloud” (nuvola nera), rappresenta una potenziale minaccia strategica, con quattro nazioni che potrebbero coordinarsi per lanciare un’offensiva congiunta contro lo Stato ebraico.rischia l’daYemen eIl contesto geopolitico è estremamente teso. L’, attraverso le sue forze militari e i gruppi alleati come Hezbollah ine gli Houthi in Yemen, sta aumentando la pressione su