In occasione della Giornata Internazionale della Gioventù istituita dalle Nazioni Unite nel 2000 si celebra l’impegno della GenZ nel guidare la trasformazione digitale e sociale Contro i pregiudizi che li raccontano come scansafatiche i giovani dimostrano di occuparsi di ambiente e volontariato molto di più rispetto ai loro genitori Con l' utilizzo di un alleato | la tecnologia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fino a pochi anni fa, i Millennial erano accusati di essere la generazione che non voleva impegnarsi. Oggi, la Generazione Z sembra essere il nuovo bersaglio di critiche simili. Idi oggi vengono spesso etichettati”, con l’accusa di non voler lavorare e di essere poco motivati. Tuttavia, questo punto di vista ignora le reali difficoltà che questa generazione deve affrontare: salari stagnanti, contratti precari e affitti elevati. Oggi, 12 agosto, sila(International Youth Day): un’preziosa per riflettere sulle opportunità e sulle qualità delle nuove generazioni e per sfatare iche le circondano.