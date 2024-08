Il pubblico davanti all’aereo nel comizio di Kamala Harris in Michigan non è stato generato dall’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) «e Tim Walz hanno modificato le immagini di un proprioper fingere che ci fosse un grande, ma in realtà non c’era nessuno». Questa è la teoria diffusa da numerosi utenti sui social riproponendo una teoria falsa diffusa da Donald Trump su Truth, che attacca la candidata democratica. In realtà, il“sotto” l’aereo dinon era finto, ma ben presente, a prescindere dal riflesso. Per chi ha fretta: Circola una serie di foto in cui i supporter die Tim Walz attendono il loro arrivo in un aeroporto. Le immagini vengono usate per sostenere che la folla sia finta, dato che non si vede il suo riflesso sulla fusoliera dell’aereo. Le immagini sono vere foto senza alterazioni nei soggetti, come si può comprovare osservando gli originali nell’archivio di AP.