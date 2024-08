I veri divisivi siete voi Arditti dice grazie alla sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024)di cuore a Luca Bottura, perché la sua reazione, elegantissima anziché no, ai complimenti del generale Vannacci per il successo della nazionale italiana di pvolo alle Olimpiadi ci permette di dire una parola definitiva sull'atteggiamento di certadal sopracciglio facile. «Suca» scrive Bottura con espressione altissima, oserei dire inarrivabile. Prova così a sintetizzare una presunta soddisfazione collettiva per una vittoria sportiva di un gruppo di atlete di varia provenienza geografica ed etnica accomunate dmaglia azzurra, che si vuole descrivere come il trionfo di un'Italia arcobaleno in contrapposizione all'Italia retrograda, anacronistica e, fondamentalmente, razzista di cui la destra al governo sarebbe espressione (pur a vario titolo di intensità). Le cose però non stanno così ed è proprio l'elegiaco commento di Bottura a permetterci di chiarirlo.