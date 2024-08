Calcio Dilettanti Promozione Cdr Mutina la stagione al via Ultimo innesto l’esperto Andreoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Comincia oggi al ’Casini’ di Modena il nuovo corso dell’Atletic Cdr, alla terzadi fila in. Salutato Greco il patron Gian Lauro Morselli si è affidato ad Andrea Paganelli, reduce dal salto in Eccellenza ad Arceto, scelto dal nuovo dg Pier Francesco Pivetti. Tanti gli addii e tanti i volti nuovi, spiccano Chiossi fra i pali, Muratori, Ricaldone, Vacondio e Sejderaj in difesa, poi Turci, Caselli e Hoxha in mezzo e Gozzi in attacco. L’Luigi(‘84) difensore ex Rubierese. Nello staff di Paganelli ci sono Paolo Pini, Fabio Bagnoli e Gianni Savani e il preparatore dei portieri Carlo Madrighelli. Due i test: il 18 ad Arceto e il 21 a Campogalliano (campo di casa) col Formigine. Portieri: Andrea Chiossi (2002, Riese), Nicolò Tagliavini (2004, Castelfranco).