Basket in serie C il CUS Pisa Cosmocare ingaggia il giovane promettente lungo Apolloni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Dopo i colpi di mercato che hanno di fatto chiuso il roster per quanto concerne il pacchetto delle guardie, con gli arrivi da Lucca di Francesco Burgalassi, fino alla scorsa stagione impegnato inB e di Luca Cecconi (ex Divisione regionale 1) e da Livorno di Ismael Ciano, exC in Fides, il CUSsta iniziando a muoversi per integrare la rosa nei ruoli più vicini a canestro. Il primo arrivo in tal senso è quello del ventenne Alessandro, di scuola Don Bosco Livorno, con cui disputa il percorso giovanile d’eccellenza, lo scorso anno con Liburnia in prima squadra, in Divisione Regionale 1, in primavera impegnato già con il CUSnella rappresentativa che ha partecipato ai Campionati Nazionali Universitari.