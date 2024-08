Australia | elicottero cade su tetto hotel un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unsi è schiantato suldi unHilton nella città settentrionalena di Cairns, uccidendone il pilota e scatenando un incendio che ha provocato un'evacuazione di massa. Lo rende noto la polizia locale. "Il pilota e unico occupante dell'aereo è stato localizzato e dichiarato: sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente", spiegano le autoritàne in un comunicato stampa. Una delle pale del velivolo è caduta nella piscina dell', hanno riferito i servizi di emergenza locali aggiungendo che duesono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili. Un'altra elica è caduta sul piazzale spianata davanti all'edificio, ma secondo la polizia nessuna delle persone a terra è rimasta ferita.