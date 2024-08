Will Hunting - Genio ribelle Matt Damon | Non faremo mai un sequel di quel film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024)ha espresso disinteresse per la realizzazione di undi, cult in cui ha recitato al fianco di Ben Affleck e Robiniams.è salito alla ribalta dopo essere apparso nel 1997 nell'acclamatodrammatico, ma nonostante il successo critico e commerciale, non ha intenzione di realizzare un seguito. Ha recitato nel capolavoro di Gus Van Sant insieme al collega di Cambridge Ben Affleck, Robiniams, Stellan Skarsgård e Minnie Driver. Ilha ricevuto nove nomination agli Oscar, vincendone due, tra cuilo per il miglior attore non protagonista aiams elo per la miglior sceneggiatura ae Affleck. Nel secolo in cui i reboot e idei grandi cult del passato