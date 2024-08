VIDEO Italia campione olimpica volley femminile | premiazione e Inno di Mameli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) La pallavolonasale per la prima volta nella storia sul tetto olimpico! La Nazionale di Julio Velasco ottiene il massimo riconoscimento a cinque cerchi dopo un percorso quasi perfetto, con solo un set perso nella prima partita contro la Repubblica Dominicana. Paola Egonu e compagne raggiungono così quell’obiettivo che mancava grazie ad un’altra vittoria netta contro gli Stati Uniti. Un 25-18 25-20 25-17 che sottolinea lo strapotere delle azzurre, guidata da quel Velasco che ormai possiamo considerare un vero e proprio ‘eroe dei due mondi’, chiudendo il cerchio dando il via alla Generazione di Fenomeni dal punto di vista maschile e mettendo le basi nel movimentono, che prima del suo primo avvento nel 1997 non si era mai qualificato alle Olimpiadi.