Olimpiadi Italia sfida gli Stati Uniti nella finale olimpica di volley femminile

(Di domenica 11 agosto 2024) Oggi, domenica 11 agosto, si scrive una pagina storica per la pallavolona: la Nazionaleguidata dal ct Julio Velasco affronta la potenza degliper la medaglia d’oro alledi Parigi 2024. Il match, trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle 13, rappresenta un evento senza precedenti per l’, che per la prima volta raggiunge la gara decisiva per il titolo olimpico. Il cammino delle Azzurre L’arriva a questadopo un percorso straordinario. Le vittorie nette per 3-0 contro Serbia e Turchia, rispettivamente nei quarti die in semi, hanno dimostrato la forza di una squadra che ha trovato il suo equilibrio e la sua determinazione. Protagoniste di questa cavalcata sono state giocatrici del calibro di Ekaterina Antropova, Miriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro e Paola Egonu.