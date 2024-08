Mercato Lazio | ponte di mercato con la Premier League in attesa di Dia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma 11 agosto 2024 - Laha concluso definitivamente la propria prestagione e così dopo il giorno di riposo odierno, legato anche al ritorno della squadra a Roma dalla trasferta in Inghilterra e Spagna, da domani inizieranno i lavori in vista del debutto di campionato, fissato per le 20:45 allo stadio Olimpico, quando i capitolini ospiteranno la neopromossa Venezia, formazione reduce dalla sconfitta odierna nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia per 3-1 contro il Brescia. Se però la squadra ha potuto vivere un giorno di stacco prima di tuffarsi dentro il centro tecnico di Formello per cominciare una stagione che si preannuncia tanto lunga quanto complicata, non si è interrotto il lavoro agli interno degli uffici del club capitolino.