Lodi violenta la baby sitter mentre la moglie è fuori | condannato a 4 anni

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 aprile 2024 L'ospedale segnala una violenza sessuale su una paziente e dopo il processo, l'uomo vienea 4di reclusione e finisce in carcere. Un uomo di 40residente ae di origini nigeriane è stato accompagnato nel carcere Cagnola didalla squadra mobile della locale Questura. Era stato processato per violenza sessuale, contro ladei figli e adesso dovrà scontare quattrodi reclusione. La Procura della Repubblica diha infatti emesso un ordine di carcerazione a suo carico, prontamente eseguito dagli agenti. L'uomo ha infatti ricevuto una condanna in via definitiva per il reato contestato. Era stato accusato di aver ingaggiato unaper i figli e approfittando dell'assenza della, di averla costretta ad avere rapporti.