LIVE Italia-USA 3-0 Olimpiadi volley femminile in DIRETTA | OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Il destino ci ha teso la mano e noi l’abbiamo presa. OGGI ERA IL GIORNO! La maledizione è rotta, l’ha vinto un oro nella pallavolo! Grazie per sempre ragazze, siete epiche, siete leggende che camminano. E grazie per sempre Julio Velasco, sei un guru irripetibile! CAMPIONESSE OLIMPICHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! CAMPIONESSE OLIMPICHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! URLIAMOLO TUTTI INSIEMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! 25-17 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! IL SOGNO E’ REALTAAAAAAAAAAAAA’!!! STIAMO MALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! 24-17 Fuori il contrattacco della vittoria di Egonu. 24-16 MUROOOOOOOOOO!!! DANESIIIIIIIIIII!!! ANCORA UNOOOOOOOOOO!!! 23-16 Lunga la battuta di Sylla.