Liste d’attesa il dente duole ancora | Tredici mesi per una visita geriatrica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) di Manuela Plastina FIRENZE "Una? C’è posto a settembre 2025". Così Monica si è sentita rispondere dal Cup qualche giorno fa alla richiesta di unaspecialistica per suo padre di 89 anni. "Per fortuna sta bene – dice -, ma 13per una persona anziana potrebbe anche significare non arrivare mai in quell’ambulatorio". Quella, dice, è importante: "Sta assumendo tanti farmaci ogni giorno per diverse patologie che ha. Inoltre spesso è confuso, recentemente è caduto per strada dopo aver perso le forze. Vari specialisti gli hanno consigliato la, per avere un unico punto di riferimento e coordinamento medico, vista anche la sua età. Ma 13sono troppi: andremo dal privato. Dovremo spendere unaimportante, ma non si può fare diversamente".