La folle corsa sulla Cisa Suv sfreccia su 3 ruote sfiorando i passanti

(Di domenica 11 agosto 2024) Sarzana (La Spezia), 11 agosto 2024 – Laè finita a poca distanza dalla caserma dei carabinieri di Sarzana. Dopo aver percorso almeno una trentina di chilometri in condizioni immaginabili soltanto nei film di azione. E invece quello che centinaia di automobilisti ehanno visto transitare davanti ai loro occhi era tutto incredibilmente vero. E soltanto la sorte ha voluto che non si verificasse una tragedia. Il cinquantenne ha camminato per oltre un’ora con. tre ruore. Quella anteriore destra infatti l’avrà lasciata contro qualche muro da qualche parte. Nonostante la posizione in bilico, lo strusciamento dell’asse sull’asfalto, il rumore assordante, le scintille e le segnalazioni che arrivavano dalla strada l’automobilista è andato avanti senza indecisione e ripensamento. Affrontando le rotatorie come se fosse alla guida di una moto, in "piega" su su lato.