La discesa dell’entroterra continua Arquata perde altre 41 persone

(Di domenica 11 agosto 2024) Se le previsioni dell’Istat non lasciano ben sperare, la fotografia attuale non è più rassicurante. Il calo demografico nel Piceno prosegue inesorabilmente, colpendo ancora le zone interne. Gli ultimi dati pubblicati dall’istituto nazionale di statistica sono quelli di maggio 2024 e, dal confronto con l’anno precedente, si assiste a una lenta ma inesorabile. La provincia picena è passata da 201.156 abitanti agli attuali 200.637, con un saldo negativo di quasi 500 residenti e lasciando immaginare che il 2025 sarà l’anno in cui si dovrebbe scendere sotto quota 200mila. La perdita è generalizzata, anche se qualche comune – specie lungo la costa – tiene o addirittura guadagna. E’ il caso di Grottammare, Monteprandone, Acquaviva e Ripatransone, che confermano il trend che va avanti da qualche anno.