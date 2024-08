Julio Velasco Re Mida | Oro costruito in 4 mesi le ragazze si sono compattate Non avevo l’ossessione come Baggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) “Qui e ora“. È stato questo il mantra nel magico percorso della Nazionale femminile di volley in questi Giochi Olimpici di Parigi. Le azzurre hanno sfatato il tabù e realizzanto il sogno di tutto il movimento della pallavolo italiana: vincere l’oro a Cinque Cerchi. Non è stato solo un successo, ma un autentico trionfo, perdendo solo un set nell’intero torneo e disputando la migliore partita nella Finale contro gli Stati Uniti, campioni di Tokyo. Le americanestate letteralmente demolite, sportivamente parlando, dalle nostre portacolori con il punteggio di 25-18; 25-20; 25-17. Per il CTVelesco, dopo l’argento di Atlanta ’96 con la compagine tricolore al maschile, arriva quel metallo più pregiato che mancava, non concepito peròun’ossessione, ma essendo conseguenza di quanto. “Devo ancora rendermi conto di quanto abbiamo fatto.