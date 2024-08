Hermoso-Inter è il momento di mettere la parola fine alle voci | scelta chiara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Marioe l’non si sono mai realmente avvicinati in questastra estiva di calciomercato. L’iberico, al, non sembra essere nell’orbita di alcuna squadra italiana. SITUAZIONE– Marioe l’viaggiano su due strade che non si incontreranno, almeno, per la prossima stagione. Nonostante varie indiscrezione di mercato riguardo un possibile approdo dell’iberico al club nerazzurro, la realtà è che la direzione indicata dalla proprietà di Oaktree in merito alla strategia da adottare nelladel braccetto sinistra non può consegnarci una situazione diversa rispetto a quella sperimentata ora. Ossia, di unnon nei radar dell’per un possibile ingaggio a parametro zero in estate.