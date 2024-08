Da Marco Mengoni a Caterina Balivo | i vip pazzi per le Olimpiadi E la conduttrice risponde a tono sui social | Meglio di YouPorn

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Cantanti, conduttori,. È-mania. In moltissimi in queste settimane si sono ritrovati davanti alla tv per seguire i Giochi Olimpici 2024 di Parigi. Primo tra tutti. Il cantante una settimana fa è volato a Parigi per seguire da vicino alcuni atleti e ha pubblicato con loro alcune foto sui. Ma è un video, pubblicato ieri su Tiktok durante la finale della ginnastica ritmica a squadre, gara che ha visto le italiane arrivare terze conquistando un bronzo, che ha fatto letteralmente imre i fan. Il cantante si è ripreso mentre, dal divano, segue in ansia l’esercizio delle Farfalle azzurre. Un atteggiamento “casalingo” in cui molti utentisi sono rivisti. Ma non solo.